Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть основой с "Сочи"

Футболисты московского "Динамо" в преддверии матча 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи" сдали отрицательные тесты на коронавирус. В связи с этим Роспотребнадзор разрешил бело-голубым сыграть с черноморской командой основным составом.

"Роспотребнадзор дал добро на участие в матче против "Сочи" игроков основного состава "Динамо", – говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальной странице в Twitter.

Ранее Роспотребнадзор разрешил динамовцам выставить основной состав на игру 24-го тура против ЦСКА. Но это разрешение действовало только на одну встречу. После нее бело-голубые снова ушли на карантин.

Напомним, что у троих футболистов "Динамо" был обнаружен коронавирус. Из-за этого встречу 23-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром" перенесли на 19 июля.

Матч между столичным клубом и "Сочи" состоится 1 июля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет на поле черноморской команды.