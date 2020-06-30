Стала известна дата возможного возобновления полетов между Россией и Турцией

Россия рассматривает предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля. "Мы по этому поводу думаем", — сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Также, по его словам, полеты между Россией и странами СНГ могут быть начаты раньше, чем с другими государствами. С таким предложением выступила Росавиация, документ направлен в оперативный штаб правительства, передает ТАСС.

"Страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку", — сказал Дитрих.

Полеты из России в другие страны были полностью прекращены в конце марта из-за пандемии коронавируса.