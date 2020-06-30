Пожар на территории таможенного терминала в Петербурге локализован

Серьезный пожар на севере Петербурга, возникший сегодня рано утром на Пискарёвском проспекте, 150, локализован. Сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", по информации МЧС, загорелись два металлических ангара. Огонь охватил площадь более двух тысяч квадратных метров. Выяснилось, что строения находятся на территории таможенного терминала.

Изначально пожару был присвоен второй, затем — третий уровень сложности. В тушении участвовали полторы сотни спасателей и 40 единиц техники. Движение по Пискаревскому проспекту от кольцевой до проспекта Непокоренных было перекрыто. Многие горожане шли пешком по трассе несколько километров.

К счастью, около восьми утра угрозу распространения огня на всю территорию терминала, а это десятки тысяч километров, удалось предотвратить. Это позволило понизить ранг пожара. Проливка конструкций на месте ЧП продолжается.