Тренер ЦСКА Гончаренко: у меня есть замысел на игру со "Спартаком"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как команда готовится к матчу 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака". По словам белорусского специалиста, у армейских футболистов хорошее настроение перед дерби.

"У нас сейчас много эмоций, много улыбок, поэтому настроение, думаю, хорошее. Но ответ даст игра. К "Спартаку" у нас особенный подход. Для любого тренера это очень важный матч. У меня уже есть замысел на игру, а по поводу состава еще нет ясности, мы будем советоваться", – заявил наставник красно-синих в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, что встреча между армейцами и спартаковцами состоится 30 июня. Она пройдет на арене ЦСКА и начнется в 20:30 по московскому времени.