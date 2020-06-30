Российские ракетоносцы провели масштабные учения на Дальнем Востоке

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и летающие танкеры Ил-78 провели учения на Дальнем Востоке. Боевые самолеты наносили удары по целям, расположенным на полигонах Камчатки, сообщает агентство ТАСС.

Всего в тренировке участвовали 10 машин. Они провели в воздухе около 8 часов.

Ту-95МС – турбовинтовой стратегический ракетоносец. Взлетный вес — 185 тонн, максимальная скорость — 800 километров в час. Максимальная дальность полета с грузом около 9 тонн составляет более 10 тысяч километров. Основное вооружение – высокоточные крылатые ракеты Х-101.