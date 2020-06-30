Нашествие змей: ядовитые гадюки покусали нескольких детей в томском поселке

Этим летом жители Томской области столкнулись с небывалым количеством змей. Сотни пресмыкающихся выползли к поселку Степановка. Гадюк можно увидеть на в домах, садовых участках и на дорогах. Об этом в эфире "Россия 1" сообщила ГТРК "Томск".

В прошедшие годы картина для сельчан была привычной - в этот период змеи могут мигрировать из одного болота на другое. Их маршрут пролегает именно через поселок. Однако в этот раз их количество выросло в разы. Некоторые особи могут посоревноваться в размерах, к примеру, с удавами — их длина может достигать несколько метров.

Недавно на въезде в Степановку сельчане убили огромных ядовитых змей. Эти снимки прислали жители поселка. Самих людей эта ситуация очень обеспокоит, так как пресмыкающиеся уже успели покусать нескольких детей. После каждого случая вызывали медиков, из-за того, что они едут из районного центра, дорога занимает не меньше часа. После осмотра пострадавшие были госпитализированы.