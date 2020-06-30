В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

Российские автодилеры, выбравшись из "черного апреля", худшего периода в истории авторынка, вынуждены вновь решать проблемы. Если раньше автосалоны и складские стоянки были забиты новыми автомобилями из-за карантина, то сегодня новых машин уже не хватает. Во время карантинных ограничений в экономике российские автозаводы не работали, а ведь они обеспечивают свыше 90% поставок новых автомобилей в стране.

Всплеску продаж помог отложенный спрос – во время карантина многие покупатели сохранили планы приобрести новый автомобиль. Помогли продажам и программы господдержки со скидками при покупке автомобиля. Но продавать больше автосалоны не могут — мешает образовавшийся дефицит, согласно данным опроса дилеров, сообщила газета "Ведомости".

В России все известные крупные автопроизводители мира организовали сборку и производство комплектующих. Во время карантина заводы не работали. Некоторые детали по-прежнему завозятся из-за границы и во время карантина поставки прекратились. Все это и привело к недостаточному производству и дефициту новых автомобилей. Но в ближайшее время нехватка новых автомобилей должна быть восполнена.

А спрос поддержит и новая программа господдержки. Минпромторг РФ запускает программу по доступной аренде автомобилей во втором полугодии 2020 года, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

По оценке Минпромторга производство автомобилей в России в 2020 году снизится не менее чем на 15% из-за падения спроса. По данным Росстата, в 2019 году в России произведено 1,5 миллиона легковых автомобилей и 156 тысяч грузовиков.

Но меры поддержки в размере 25 миллиардов рублей — госзакупки, программы Минтранса и регионов по обновлению общественного транспорта — помогут отрасли, отметил Мантуров.

По последним данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2020 года рухнули в 2 раза по сравнению с маем прошлого года до 63 тысяч машин, в апреле — в 3 раза до 38,9 тысяч. Такое снижение зафиксировано впервые за всю историю сбора статистических данных по авторынку в России.

В апреле 2020 года в России было продано всего 54,5 тысячи новых легковых автомобилей, тогда как месяцем ранее, в марте, — 160,6 тысячи машин, а в апреле прошлого года — 152,2 тысячи машин.

В 2019 году продажи автомобилей в России снизились — на 2,3% до 1,759 миллиона машин — после двух лет непрерывного роста.