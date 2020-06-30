30 июня 202012:50

Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

В эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Людмила Смирнова и другие эксперты обсудили проблему, которая касается практически всех женщин.

Это целлюлит, или точнее, липодистрофия, поясняют врачи. В большей или меньшей степени он есть практически у всех женщин, и связано это с рядом факторов. Это может быть и наследственность, и состояние гормонального фона (причем, надо учитывать и состояние половых гормонов, и гормонов щитовидной железы).

Поджелудочная железа тоже влияет на это, потому что она является основным поставщиком жировых клеток после того, как перерабатываются сахара, отмечает эксперт. К липодистрофии может привести и применение гормональных контрацептивов.

Какой именно из факторов стал причиной появления целлюлита – это выясняется всегда индивидуально.

Специалисты говорят, что избавиться от целлюлита полностью невозможно, но можно значимо уменьшить этот косметический дефект.

Прежде всего, здоровым питанием: уменьшить употребление углеводов, добавить в рацион больше овощей, животные жиры заменить на растительные, не забывать про морскую капусту, а из мяса предпочтение отдавать постной говядине, курице и индейке.

При этом эксперты предостерегают от модной белковой диеты, которая, по их словам, приведет к обострению или развитию огромного количества заболеваний.

При этом обязательно нужно пить достаточно воды и не забывать про занятия спортом, чтобы было нормальное кровоснабжение, в том числе и в подкожной жировой клетчатке.

Что касается всевозможных антицеллюлитных массажей, мочалок, кремов и лосьонов, то и они способны оказывать эффект.

Однако, напоминают специалисты, все это должно делаться в комплексе и регулярно, иначе эффект если и появится, то временный.

"Все нужно делать в комплексе, и мы должны привыкнуть к тому, что хорошее состояние кожи, отсутствие липодистрофии – это, прежде всего, режим и регулярность. Это нужно поддерживать", — говорит доктор Смирнова.

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