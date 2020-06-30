ЦИК: за пять дней голосования явка превысила 45 процентов

За первые пять дней в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию приняли участие 45,7% избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, по состоянию на вечер 29 июня на территории РФ проголосовали 49,6 миллиона граждан или 45,7% избирателей. В том числе 1 миллион 62 тысячи в электронном виде.

Наибольшая активность наблюдается в Чеченской республике — там проголосовали 75,8% избирателей. Меньше всего голосуют в Хабаровском крае — 21,7% избирателей, передает "Интерфакс".

Основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля, однако голосование фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное голосование.