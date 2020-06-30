В Ленобласти за поправки в Конституцию проголосовали Мальвина и Буратино

Необычными участниками голосования за поправки в Конституцию России в Ленинградской области стали сказочные персонажи. Точнее — избиратели, пришедшие в костюмах Мальвины и Буратино. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", герои книги Алексея Толстого появились на избирательном участке в поселке Войскорово Тосненского района.

Выяснилось, что молодые люди — волонтеры, члены молодежного совета. Таким образом, добровольцы решили привлечь внимание земляков к важному событию. Примечательно, что сказочные костюмы были дополнены медицинскими масками.

Тем временем, сегодня последний день, когда избиратели могут проголосовать электронно.