Новое вооружение, морской парад и голосование. Шойгу провел селекторное совещание

Вооруженные силы России получили свыше 700 новых и модернизированных образцов вооружения с начала 2020 года. Среди них 58 вертолетов, 140 боевых машин и 510 автомобилей, заявил на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Помимо этого, военные получили новейший стратегический подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" и два судна обеспечения.

Что касается Главного военно-морского парада, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге, то в нем примут участие 46 кораблей, 42 самолета и вертолета, 4 тысячи военнослужащих, цитирует министра пресс-служба военного ведомства. А всего в торжествах по всей стране задействуют 200 кораблей, 100 боевых машин, 80 самолетов и вертолетов, около 15 тысяч солдат и офицеров.

Отдельно Сергей Шойгу остановился на голосовании по поправкам в Конституцию страны. Как заявил министр, 90% военнослужащих, гражданских специалистов, ветеранов Вооруженных сил РФ, а также членов их семей, уже проголосовали.