В Воронеже в результате аварии перевернулась маршрутка с пассажирами

ЧП в Воронеже. На Московском проспекте утром произошла авария, в результате которой перевернулась маршрутка "ГАЗель". Внутри были люди, передает "Вести Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Фотографии в редакцию прислал один из читателей.

По предварительной информации, маршрутка двигалась из столицы и столкнулась с внедорожником Audi. Удар был такой силы, что "ГАЗель" опрокинулась на бок. У микроавтобуса выбиты стекла. Сейчас место ДТП осматривают автоинспекторы, отметили в группе пропаганды областной ГИБДД. Детали аварии уточняются. Также неизвестно о количестве пострадавших. На фото виден лежащий на земле человек.

Ранее двойная авария произошла на улице Садовое Кольцо. Машина въехала в группу людей, оформлявших ДТП. Троих пострадавших увезли в больницу.