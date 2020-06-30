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Коронавирус 5 минут назад

30 июня 202013:17

Остается только маска: Андрей Воробьев рассказал о снятии ограничений в Подмосковье

Остается только маска: Андрей Воробьев рассказал о снятии ограничений в Подмосковье

Губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, как идет голосование по внесению поправок в Конституцию, а также о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. 

- Накануне явка превысила 40 процентов. Ожидается ли ее дальнейший рост? И как вы оцениваете в целом ход голосования?

- Голосование у нас идет хорошо. Мы сделали и надомное голосование, но очень популярно голосование во дворах. Это очень удобно! Времени не теряешь, безопасно. Избирательные комиссии работают. Московская область на вчерашний день проголосовала на 52 процента. 1 июля – выходной день, и я уверен, что жители Подмосковья найдут возможность и отдадут свои голоса за Конституцию.

- Расскажите, как обеспечивается безопасность на участках? Фиксируются ли какие-то нарушения в ходе голосования?

- Про нарушения я не слышал, их, слава Богу, нет. Все идет в спокойном режиме. Очень удобный формат, когда есть несколько дней для голосования, можно спланировать, спокойно прийти или на избирательный участок, или проголосовать во дворе, как я уже сказал. Все работают по новым стандартам. Понятно, что очень много контактов у членов избирательных комиссий, наблюдателей, а их присутствие обязательно. Поэтому меры безопасности приняты: санитайзеры, маски, перчатки, измерение температуры – это реалии нашей жизни, и они соблюдаются, безусловно, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

- Андрей Юрьевич, в Подмосковье сняты многие ограничения. Какие из них остаются, помимо запрета на массовые мероприятия? И когда вы планируете следующий этап снятия ограничений?

- У нас с понедельника остается только маска и запрет на массовые мероприятия. Уже с 1 июля мы открываем все ЗАГСы, МФЦ. Мы открываем спортивные объекты – детям и взрослым можно начать заниматься спортом в секциях, в кружках.

У нас просто огромный запрос на открытие детских садов! Родители работают и, конечно, очень просили, даже требовали, как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно. Поэтому после анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась. С понедельника все детки, чьи родители работают или пока еще не в отпусках, могут приходить в детские сады. Эти мероприятия, по сути, завершают цикл ограничений. Еще раз повторю, маска в общественных местах обязательна, и массовые мероприятия по-прежнему имеют ограничения.

А что касается коронавируса, то госпитализация у нас падает, тестирование ведем активно. Количество заболевших снижается, но мы смотрим, что происходит в других странах, и держим ухо востро, потому что стоит задача избежать второй волны или какой-то вспышки. Поэтому по-прежнему разговариваем с жителями, просим их все-таки максимально себя беречь, особенно людей старшего возраста.

Как показывает практика, молодые часто являются носителями вируса, если нет хронических заболеваний, а вот старшее поколение мы должны беречь. Поэтому разъясняем, стараемся, чтобы маски были у нас везде и по льготным ценам. Слава Богу, у них цена снижается, спрос сократился, производство выросло. И я думаю, что цена на них вернется к своим первоначальным значениям – 5, 7 или 10 рублей за маску, что гораздо дешевле, чем было в пик пандемии.

Сейчас главная задача – экономика.

- Я как раз хотела у вас спросить: как вы оцениваете влияние пандемии на экономику региона? И когда прогнозируется возврат к прежним экономическим показателям? Вы наверняка оценили, какие сферы остались на плаву все-таки, а какие – пострадали наиболее сильно, помимо ресторанов и развлечений?

- Пандемия сильно ударила, наверное, по каждому региону. У нас аэропорты Шереметьево и Домодедово, там десятки тысяч людей работают, и они простаивали. У нас ведущая компания страны "Аэрофлот" зарегистрирована, она не летала. И вообще удар и по прибыли, и по НДФЛ за эти три-четыре месяца, конечно, ощутимы. И здесь очень важна и своевременная поддержка федерального правительства. Мы все это время рядом, все время в коммуникации и в партнерстве, и оно помогает регионам. И здесь без помощи не обойтись! Но задача – максимально оказать содействие фабрикам, заводам, предприятиям, максимально вернуть в оборот торговлю. В Московской области 26 процентов валового регионального продукта – это торговля. Поэтому очень надеемся, что мы сейчас наверстаем упущенное. Но, конечно, видим, что удар нанесен, мы потеряли много денег.

Понятно, что все социальные гарантии мы сохраним, здесь нет проблем. Но хочется развиваться, хочется благоустраивать Подмосковье, хочется, чтобы строились развязки, дороги, детские сады, школы. У нас область растет почти на 100 тысяч в год, и все это требует дополнительных, приятных, но хлопот.

Будем запускать, поддерживать экономику. Инвесторы, приходите к нам, пожалуйста! Мы окажем новым инвесторам внимание. Те, кто испытывает проблемы, всегда могут позвонить по номеру 0150, и задать какие-либо вопросы, если вдруг оказались в трудной ситуации или в беде.

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