Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников

Канадская компания Cirque du Soleil Entertainment Group, известная во всем мире своими цирковыми шоу, объявила о начале процедуры защиты от банкротства.

Чтобы избежать полного закрытия, компания сократит свыше 90% персонала, или около 3,5 тысячи сотрудников. Персонал в марте был отправлен в неоплачиваемый отпуск во время карантина, но сейчас будет почти полностью уволен. В итоге в штате цирка останется 213 человек. Для уволенных сотрудников планируется создать фонд помощи в размере 15 миллионов долларов.

"В последние 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевым доходом после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", — заявил глава Cirque du Soleil Даниэль Ламарр.

Cirque du Soleil после проведения реструктуризации бизнеса планирует возобновить работу и начать набор персонала. Резидентские показы шоу в Лас-Вегасе и Орландо не пострадают, отмечается в заявлении компании.

Cirque du Soleil приостановила работу над 44 постановками в текущем году из-за пандемии. Пока компания возобновила одно представление в Китае и ожидает еще одно в Мексике в июле, сообщил глава Cirque du Soleil Даниэль Ламар изданию The Wall Street Journal.

Ради спасения бизнеса компания заключила соглашение с действующими акционерами — инвесткомпаниями TPG, Fosun International и Caisse de depot et placement du Quebec. Инвесторы купят часть компании в обмен на создание двух фондов в размере 20 миллионов долларов для помощи сотрудникам и независимым подрядчикам — 15 миллионов и 5 миллионов долларов. Кредиторы, предоставившие ранее компании 1 миллиард долларов, получат долю в компании размере 45%.

Инвесторы также предоставят для Cirque du Soleil около 300 миллионов долларов для обслуживания процентов по долгу и возврата денег зрителям, не попавшим на представления во время пандемии.