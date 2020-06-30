ДТП с Ефремовым: младший сын погибшего признан потерпевшим

В деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова появился еще один потерпевший. Такой статус получил младший сын водителя Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.

"В деле сейчас четыре потерпевших, – сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Александр Добровинский. – Трое у меня и младший сын, которого представляет другой адвокат".

Добровинский представляет интересы законной жены, брата и старшего сына Захарова. Однако у мужчины была еще гражданская жена, от которой родился младший ребенок.

Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер готов оказать любую помощь семье погибшего – даже усыновить его детей и обеспечить их. Однако родные Захарова отказались от любой компенсации.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер за рулем своего джипа выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон Lada, которым управлял Захаров. Водитель "Лады" получил серьезные травмы и скончался в больнице, Ефремов не пострадал. Впоследствии экспертиза установила, что в момент ДТП артист был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.

В данный момент Ефремов находится под домашним арестом. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.