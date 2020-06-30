Более тонны щелочи разлилось после ДТП в Подмосковье

Около полутора тонн щелочи разлилось после столкновения двух грузовых автомобиле в окрестностях подмосковного Наро-Фоминска. Травмы, по данным регионального управления МЧС, получили два человека.

Авария с участием большегруза и фургона произошла днем 30 июня близ деревни Порядино, на 29-м километре трассы А-108. Обе машины вылетели с дороги. Одно из транспортных средств перевозило 16 пластиковых канистр с щёлочью, две из которых лопнули, в результате на землю вылилось около полутора тонн химиката. Общая площадь разлива составила 15 квадратных метров.

Травмы получили два человека, их доставили в больницу.

Министерство экологии Подмосковья направило на место лабораторию для взятия проб грунта и оценки ущерба, специалисты уже приступили к ликвидации разлива щелочи.