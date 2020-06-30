Формула-1. Сироткин будет резервным гонщиком Renault в 2020 году

СейчасПоказать все новости
Эксклюзив
-
Откровенное интервью президента
- Объявлена дата начала учебного года в России
- Собянин: надо привыкать к нормальной жизни
Картина дня
-
Владимир Путин обратился к россиянам
- По Крымскому мосту пошли грузовые составы
- Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области
- Электронное голосование по поправкам: явка достигла 90 процентов
- ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода
Самое читаемое
-
Проценко: с мешками для трупов, найденными рядом с больницей, разбирается полиция
- Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы
- Жаркий прием: в Сочи пассажиры отказались лететь на раскаленном самолете
- Монастырь, где атаковали Собчак, рекомендовано не посещать
- Ученые обнаружили у коронавируса "зловещие щупальца"
- "Олень" на "Лексусе" взорвал Интернет
Телеканал "Россия"
-
"Берёзка": захватывающий рассказ о танцах, мечтах и цене успеха
- Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера
- "Привет, Андрей!": хиты 90-х и самые яркие участники "Песни года"
- Еда, которая лечит: какие продукты помогают при гипертонии и продлевают жизнь
- Судьба Марии Порошиной. "Сейчас я бы не развелась с Гошей Куценко"
Вести.Экономика
-
США ужесточили условия экспорта в Россию, КНР и Гонконг
- Правительство расширило программу льготной ипотеки
- По Крымскому мосту пошли грузовые составы
- Мишустин призвал активнее развивать удаленную занятость
- Новая трудовая неделя в России будет короткой
Вести.Hi-tech
-
Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный
- МТС запустил собственного голосового помощника
- Новая утилита Microsoft спасет удаленные документы
- Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с пандемией
- Apple заставит заплатить за адаптер питания и наушники
Вести в 20.00
-
Прорыв внутреннего туризма
- Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая
- Удаленка, безработица и поддержка граждан
Вести.Регионы
-
В Уфе открывается форум урбанистики "Территория будущего"
- Воронежский полярник вышел на связь после пожара в Антарктиде
- В Красноярском крае горит 31 тысяча гектаров леса
- СК возбудил дело по факту гибели на пожаре бабушки с тремя внуками
- Амурские полицейские задержали банду наркоторговцев
Вести.Наука
-
Российские биологи нашли эффективное средство против супербактерий
- В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением
- Автомобили получат радар, заглядывающий за угол
- Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен
- На израильском пляже появился спасатель с искусственным интеллектом
Телеканал "Культура"
-
Спектакли в телеэфире. Мы ждем вас у экранов!
- Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей
- Открытие Политехнического музея перенесли на 2021 год
- Объявлен лонг-лист премии «Ясная поляна»
Москва 24
-
Эксперт объяснил, почему комары так активны этим летом
- Момент взрыва в доме на северо-востоке Москвы попал на видео
- Девушка устроила дебош из-за просьбы не курить в такси
- Медицинская маска появилась на лике Богородицы в московском храме
- Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля
Сегодня
Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам
36 минут назад
Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области
21 минута назад
Трансляции
Телеобращение президента. Полный текст
43 минуты назад
Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж
37 минут назад
По Крымскому мосту пошли грузовые составы
4 часа назад
Исследование выявило отношение россиян к 5G
5 часов назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной
29.06.2020 10:36
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике
29.06.2020 09:00
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?
25.06.2020 16:45
Pizza Hut и Wendy's могут обанкротиться
20 минут назад
Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников
1 час назад
Во Владикавказе предотвращен теракт
4 часа назад
Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео
6 часов назад
Родители дошкольников начали получать пособия
8 часов назад
Посла ЕС в Венесуэле высылают из страны
8 часов назад
Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых
8 часов назад
Экономика ДНР встает на ноги
8 часов назад