Франчайзи Pizza Hut и Wendy's может стать банкротом

NPC International Inc., одна из крупнейших франчайзинговых ресторанных сетей США, готовится подать заявление о защите от банкротства, несмотря на то, что ее бренды сообщают о резком росте продаж после пандемии коронавирусов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания, владелец более чем 1200 ресторанов Pizza Hut и 385 точек питания под торговой маркой Wendy's Co. может во вторник обратиться в суд за защитой от кредиторов согласно главе 11 американского Кодекса о банкротстве.

NPC International пропустил выплату процентов по кредитам на сумму около $800 млн. в конце января, из-за чего рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's Investors Service понизили оценку долга франчайзи. NPC в то время вела переговоры с кредиторами на предмет подачи заявления о возможном банкротстве

Pizza Hut испытывала трудности до пандемии в США, но изменение потребительского поведения во время вспышки коронавируса положительно сказалось на бизнесе пиццерии. Люди перестали посещать рестораны, но зато увеличились заказы на доставку.

В начале мая Pizza Hut имела самый высокий средний уровень продаж в США за последние восемь лет, по данным материнской компании Yum Brands Inc. Сопоставимые продажи в ресторанах сети выросли более чем на 10% с конца апреля по конец мая.

Целый ряд ресторанных операторов, работающих по системе франчайзинга, объявили о банкротстве с пандемии. В их числе материнская компания сети семейных ресторанов и развлекательных центров Chuck E. Cheese и американское подразделение ресторанов-пекарен Le Pain Quotidien.