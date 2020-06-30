Медвежья семья попала в видеоловушку в Висимском заповеднике

В Висимском заповеднике медвежье семейство попало в видеоловушку. На видео — медведица и трое медвежат, они родились зимой прошлого года по размерам уже почти сравнялись с мамой. Однако передвигают по-прежнему вместе с ней, так как только ей известно, какую лесную тропу выбрать и где найти лакомства, к примеру, беспозвоночных. Об этом сообщила ГТРК "Урал" в эфире "Россия 1".

Напомним, накануне на видео попала драка двух бурых медведей на границе с Китаем. В результате потасовки косолапые сломали фотоловушку.

Также столкнулись с хищником и жители Кузбасса. Они увидели животное по дороге в поселок Барзас. Хозяин леса не торопился убегать, заметив людей, он поднялся на задние лапы.