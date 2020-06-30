На пляже под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

Восьмилетний мальчик погиб под Анапой во время игры с закапыванием в песок, сообщают "Вести. Кубань".

ЧП произошло утром 30 июня на пляже села Витязево, где расположилась в палатке семья отдыхающих с тремя детьми. Старшие братья предложили младшему закопать его в песок, но так увлеклись, что засыпали мальчика вместе с головой. Когда участника игры откопали, он не дышал.

Прибывшие медики констатировали смерть, предположив, что мальчик подавился песком и задохнулся.