"Роснефть" начала исследования белой чайки в Арктике

"Роснефть" приступила к комплексным исследованиям популяций белой чайки в Арктике. Этот редкий подвид птиц занесен в Красную книгу.

В северо-восточной части Карского моря стартовала первая экспедиция, которая станет началом масштабной четырехлетней программы "Роснефти" по изучению, сохранению и мониторингу обитающих в Арктике ключевых видов животных.

В сотрудничестве с ведущими научными институтами страны "Роснефть" проведет восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях по изучению белых медведей, моржей, северных оленей и редких видов птиц, обитающих на полуострове Таймыр. Все эти животные является так называемыми биоиндикаторами. По состоянию, к примеру, шерсти медведя и оперения чайки можно судить о благополучии хрупкой природы Арктики.

"Роснефть" ведет изучение Арктики с 2012 года. Уже проведено более 20 комплексных научно-исследовательских экспедиций. Однако масштаб нынешних исследований станет беспрецедентным в истории изучения региона. За четыре года специалисты проведут более 170 часов исследований, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов, охватят более 500 тысяч квадратных километров, проведут несколько тысяч лабораторных анализов.

Первая экспедиция продлится до конца августа – в течение всего периода гнездования белой чайки. Орнитологи изучат полный цикл выведения потомства птицы — от откладки яиц до подъема птенцов на крыло, а также получат данные о местах гнездования и численности колоний. Наблюдения будут вестись по всему маршруту следования птиц. Для установки GPS-трекеров на спины взрослых птиц ученые создали специальные мини-"рюкзачки".

Максимально бережное отношение к природе и животному миру – один из важнейших приоритетов "Роснефти". Исследования будут способствовать сохранению биологического разнообразия и комфортного обитания животных в регионе, где в перспективе будут реализовываться нефтедобычные проекты.