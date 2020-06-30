Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области

Лидеры России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату, передает телеканал "Россия 24".

Главы государств планируют позже провести отдельную встречу. Лукашенко говорил ранее, что планирует обсудить с Путиным ситуацию с вмешательством извне в белорусские президентские выборы, которые намечены на 9 августа.

С инициативой возведения монумента подо Ржевом, где советские воины вели ожесточенные бои с захватчиками, выступили ветераны Великой Отечественной войны.

По итогам международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победу одержали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин с проектом 25-метровой бронзовой фигуры советского солдата, возведенной на 10-метровом насыпном кургане.

Кроме самого памятника, мемориальный комплекс также включает в себя павильон, где представлены истории тех, кто пожертвовал своей жизнью ради Победы.