От множественных травм скончался 40-летний актер из сериала "Интуиция"

Ранним утром 30 июня у дома на 2-й Пугачевской улице в Москве случайный прохожий обнаружил мужчину со множественными травмами.

Прибывшие по вызову медики констатировали его смерть. Позже выяснилось, что это – 40-летний актер, хореограф и режиссер-постановщик Максим Парфенов, игравший в театре и снимавшийся, в частности, в сериале "Интуиция".

Артист скончался на месте от множественных травм, несовместимых с жизнью, при этом в квартире Парфенова были обнаружены некие медицинские препараты.

Возможно, их анализ прольет свет на обстоятельства происшествия, пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

Он также сообщил, что причиной смерти стали травмы в результате падения с 11 этажа дома, в котором проживал Парфенов.