30 июня 202014:38

Аномальная жара возвращается в Москву

фото: pixabay.com

В начале июля в Москву и Подмосковье вернется аномально жаркая погода.

По данным Гидрометцентра, 1 июля в столице ожидается 24-26 градусов тепла, по области воздух прогреется до 27 градусов. Из-за перемещения атмосферного фронта возможны небольшие локальные дожди и усиление ветра до 15 метров секунду.

2 июля температура днем будет достигать 28 градусов, а 3 июля столбики термометров в столице поднимутся до 27-29 градусов, а по области и до 30 градусов тепла. 4-5 июля прогнозируются кратковременные дожди и несильный юго-западный ветер, днем будет от 23 до 28 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также напомнил об опасности ультрафиолетового излучения в эти дни. На европейской территории России УФ-индекс составит достаточно опасные 6-8 единиц.

"Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то с осторожностью. Рубашка с длинным рукавом, шляпы, солнцезащитные кремы", — порекомендовал он.

Сейчас

14:47

В столице начинаются отключения горячей воды

14:07

Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области

13:30

Владимир Путин выступил с телеобращением

13:12

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

12:20

ЦИК: за пять дней голосования явка превысила 45 процентов

11:54

Губернатор Подмосковья сообщил, когда откроются детсады и ЗАГСы

11:31

Стала известна дата возможного возобновления полетов между Россией и Турцией

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

46 минут назад
Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области

Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области

31 минута назад
Аномальная жара возвращается в Москву

Аномальная жара возвращается в Москву

10 минут назад
Именем студентки Светланы Анурьевой назовут наградной знак для волонтеров

Именем студентки Светланы Анурьевой назовут наградной знак для волонтеров

1 час назад

Трансляции

14:55

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
15:15

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
15:30

Открытие многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ
Все трансляции
Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

1 час назад
Остается только маска: Андрей Воробьев рассказал о снятии ограничений в Подмосковье

Остается только маска: Андрей Воробьев рассказал о снятии ограничений в Подмосковье

1 час назад
Возобновление авиасообщения: Минтранс лишь принял к сведению предложение Турции

Возобновление авиасообщения: Минтранс лишь принял к сведению предложение Турции

1 час назад
Телеобращение президента. Полный текст

Телеобращение президента. Полный текст

53 минуты назад
ЦИК: за пять дней голосования явка превысила 45 процентов

ЦИК: за пять дней голосования явка превысила 45 процентов

2 часа назад
Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

47 минут назад
От множественных травм скончался 40-летний актер из сериала "Интуиция"

От множественных травм скончался 40-летний актер из сериала "Интуиция"

27 минут назад
ДТП с Ефремовым: младший сын погибшего признан потерпевшим

ДТП с Ефремовым: младший сын погибшего признан потерпевшим

1 час назад
По Крымскому мосту пошли грузовые составы

По Крымскому мосту пошли грузовые составы

4 часа назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

29.06.2020 10:36
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

51 минута назад
На пляже под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

На пляже под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

53 минуты назад
Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников

Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников

1 час назад
Очевидец вытащил людей из машины, вспыхнувшей после опрокидывания на трассе. Видео

Очевидец вытащил людей из машины, вспыхнувшей после опрокидывания на трассе. Видео

1 час назад
Военным, росгвардейцам и полицейским поднимут зарплаты с октября

Военным, росгвардейцам и полицейским поднимут зарплаты с октября

1 час назад
Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным цветом

Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным цветом

1 час назад
Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

1 час назад
Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

2 часа назад
В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

2 часа назад
Американская футболистка отказалась преклонить колено перед матчем

Американская футболистка отказалась преклонить колено перед матчем

2 часа назад
Автопроизводители поддержали ЛГБТ, раскрасив свои логотипы в радужные цвета

Автопроизводители поддержали ЛГБТ, раскрасив свои логотипы в радужные цвета

2 часа назад
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину. Видео

Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину. Видео

2 часа назад
Радужная диета: врач рассказал, чем полезны овощи разных цветов

Радужная диета: врач рассказал, чем полезны овощи разных цветов

3 часа назад
Выпивший мужчина сжег шатер для голосования в Подольске

Выпивший мужчина сжег шатер для голосования в Подольске

3 часа назад
Оперштаб: за неделю количество зараженных снизилось на тысячу

Оперштаб: за неделю количество зараженных снизилось на тысячу

3 часа назад
Вести.net: Индия запретила TikTok, а МТС выпустила "Марвина"

Вести.net: Индия запретила TikTok, а МТС выпустила "Марвина"

4 часа назад
Пентагон: у нас нет доказательств сговора Москвы с талибами

Пентагон: у нас нет доказательств сговора Москвы с талибами

4 часа назад
300 тысяч долларов в день: менеджер Нурмагомедова рассказал о заработках бойца

300 тысяч долларов в день: менеджер Нурмагомедова рассказал о заработках бойца

4 часа назад
Во Владикавказе предотвращен теракт

Во Владикавказе предотвращен теракт

5 часов назад
Букмекеры ставят на "Спартак" в гостевом матче против ЦСКА

Букмекеры ставят на "Спартак" в гостевом матче против ЦСКА

5 часов назад
Роналду сравнили с бараном: футболиста высмеяли за новую прическу

Роналду сравнили с бараном: футболиста высмеяли за новую прическу

5 часов назад
Исследование выявило отношение россиян к 5G

Исследование выявило отношение россиян к 5G

5 часов назад
Зеленскому предрекли судьбу последнего президента Украины

Зеленскому предрекли судьбу последнего президента Украины

6 часов назад
Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео

Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео

6 часов назад
Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

8 часов назад
Родители дошкольников начали получать пособия

Родители дошкольников начали получать пособия

8 часов назад
Посла ЕС в Венесуэле высылают из страны

Посла ЕС в Венесуэле высылают из страны

8 часов назад
Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых

Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых

8 часов назад
Всем сестрам по серьгам: Дональд Трамп обругал западных политических лидеров в телефонном разговоре

Всем сестрам по серьгам: Дональд Трамп обругал западных политических лидеров в телефонном разговоре

8 часов назад
Экономика ДНР встает на ноги

Экономика ДНР встает на ноги

8 часов назад
В Миннеаполисе прошли досудебные слушания по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

В Миннеаполисе прошли досудебные слушания по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

8 часов назад
Военные и дипломаты в Сирии приняли участие в общероссийском голосовании

Военные и дипломаты в Сирии приняли участие в общероссийском голосовании

8 часов назад
"Единая Россия" предложила отменить взимание платы за ремонт с жильцов аварийных домов

"Единая Россия" предложила отменить взимание платы за ремонт с жильцов аварийных домов

9 часов назад
Себастьян Курц намерен ужесточать миграционные правила в Австрии

Себастьян Курц намерен ужесточать миграционные правила в Австрии

9 часов назад
Назад в СССР: в ТикТоке набирают огромную популярность ностальгические клипы

Назад в СССР: в ТикТоке набирают огромную популярность ностальгические клипы

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку