Аномальная жара возвращается в Москву

В начале июля в Москву и Подмосковье вернется аномально жаркая погода.

По данным Гидрометцентра, 1 июля в столице ожидается 24-26 градусов тепла, по области воздух прогреется до 27 градусов. Из-за перемещения атмосферного фронта возможны небольшие локальные дожди и усиление ветра до 15 метров секунду.

2 июля температура днем будет достигать 28 градусов, а 3 июля столбики термометров в столице поднимутся до 27-29 градусов, а по области и до 30 градусов тепла. 4-5 июля прогнозируются кратковременные дожди и несильный юго-западный ветер, днем будет от 23 до 28 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также напомнил об опасности ультрафиолетового излучения в эти дни. На европейской территории России УФ-индекс составит достаточно опасные 6-8 единиц.

"Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то с осторожностью. Рубашка с длинным рукавом, шляпы, солнцезащитные кремы", — порекомендовал он.