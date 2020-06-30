Играли в человека-паука: 8-летний мальчик сорвался в третьего этажа

В областной детской больнице Липецка врачи борются за жизнь восьмилетнего мальчика. Он поступил со множественными переломами и ушибами после падения с третьего этажа недостроенного здания.

Происшествие случилось накануне за торгово-развлекательным центром на улице Катукова. Дети играли в человека-паука и решили забираться на недостроенное здание, облицованное декоративным кирпичом. Залезать было удобно и весело, пока один из ребят не оступился. Мальчик упал с 9-метровой высоты на землю.

Как информирует ГТРК "Липецк", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", прохожие вызвали скорую. Ребенка быстро доставили в отделение реанимации детской больницы. Пока он остается в тяжелом состоянии. Прокуратура организовала проверку по факту доступа к недострою и соблюдение законодательства в части градостроительства.

Отметим, в этот же день на улице Ангарской подросток залез на второй этаж по газовой трубе. Как сообщает пресс-служба ГО и ЧС Липецка, ему потребовалась помощь, чтобы спуститься. Слава богу, обошлось без травмирования.