Путин: подвиг солдат подо Ржевом никогда не может быть замазан ложью

30 июня во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату президент России выступил с речью, в которой отметил необходимость всегда помнить о подвиге советских солдат, спасших мир от нацизма, и выразил уверенность в том, что этот подвиг нельзя замазать ложью и фальсификациями.

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия", — сказал Владимир Путин, напомнив, что в Красной армии "в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза.

Президент России напомнил, что с войны "домой не вернулись — погибли в боях, в плену, в госпиталях — больше 8,5 миллионов бойцов Красной армии, и это еще по-прежнему не окончательные данные".

Глава российского государства отметил, что Ржевский мемориал — это "еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма".

"Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", — сказал президент России.

Владимир Путин поблагодарил поисковиков, которые "возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории", и выразил уверенность, что поисковую работу подо Ржевом, где шли ожесточенные сражения Великой Отечественной войны, следует продолжить.

Также глава российского государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, — авторский коллектив, Российское военно-историческое общество, структуры Союзного государства России и Белоруссии, людей, которые внесли пожертвования на его возведение.

Увековечить подвиг погибших подо Ржевом было делом совести и чести, сказал Путин на торжественной церемонии открытия мемориала, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

В ней также принимал участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Этот мемориал — проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, в основании которой изображена стая журавлей. Она установлена на 10-метровом насыпном кургане. Помимо самого памятника, комплекс также включает в себя филиал Музея Победы.