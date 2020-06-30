Лукашенко: как только люди забывают дорогу к памятникам, они начинают воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным открыл мемориал Советскому солдату подо Ржевом. Главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику.

"Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза​​​. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем", – сказал Лукашенко на церемонии открытия, которую транслировал канал "Россия 24".

Лукашенко напомнил: в годы ВОВ подо Ржевом полегли сотни тысяч солдат, и для каждого из героев это была последняя пядь родной земли.

"Война – это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев – именно такое место", – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: как только "мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать". Лукашенко выразил уверенность в том, что данный мемориал "всегда будет символом нерушимой дружбы" России и Белоруссии.

Мемориал Советскому солдату был создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он представляет собой бронзовую фигуру высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Скульптура установлена вблизи деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

В 1942-1943 годах в боях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Эти сражения имели большое значение для достижения коренного перелома в Великой Отечественной войне. Ржев получил почетное наименование "Город воинской славы" в 2007 году.