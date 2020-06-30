Рубль ускорил падение: доллар выше 71 рубля

Курс рубля быстро снижается на послеобеденных торгах Московской биржи. За доллар уже дают 71,13 рубля впервые с 28 мая, что на более чем 1,13 рубля больше, чем при закрытии валютных торгов в понедельник. Евро подорожал также почти на рубль, до 79,6 рубля, согласно данным Московской биржи к 15:20 мск.

Рынку не хватает позитивных новостей для роста. За сутки — по сравнению с началом торгов в понедельник — доллар, как и евро, подорожали почти на 1,7 рубля.

Тревога инвесторов вновь связана с ускорением темпов распространения пандемии в отдельных странах и риске повторного введения ограничительных мер. Остается сложной ситуация в США, крупнейшей экономике мира, где ряд штатов вновь ввели карантинные ограничения. "Достаточно серьезной остается эпидемиологическая обстановка в Бразилии и Индии", что, безусловно, оказывает давление на все валюты развивающихся рынков, отмечает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал".

Давление на рубль оказало и снижение стоимости нефти. Согласно данным торгов в Лондоне во вторник к 15:20 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 41 доллар, а за американской WTI — 39 долларов. В сравнении с закрытием торгов понедельника цены снизились на 2%, или примерно на 30 центов.

Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, снижается на 0,5% (утром минус 0,1%), индекс РТС, долларовой стоимости акций, снижается на 1,7% (утром рос на 0,6%).

Инвесторов пугает и скандал в США, раздуваемый перед выборами в стране: якобы Россия вмешивалась в ситуацию в Афганистане. В понедельник вечером ЕС продлил санкции против России, и США ввели новые ограничения на поставку технологий и оборудования в Россию. США готовят и новые санкции против проекта "Северный поток-2", которые могут включить в оборонный бюджет.