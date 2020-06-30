Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Кин может возглавить сборную Азербайджана

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин в ближайшее время может возглавить национальную команду Азербайджана по футболу. 48-летний специалист является основным претендентом на этот пост.

Как сообщает The Sun, руководство азербайджанского футбола дало экс-капитану "Красных дьяволов" два дня, чтобы он смог принять или отклонить предложение возглавить национальную сборную.

Напомним, что Рой Кин завершил игровую карьеру в 2006 году. С тех пор он занялся тренерской деятельностью. Последним местом работу ирландского специалиста стал "Ноттингем Форест", в котором он трудился на должности помощника главного тренера.