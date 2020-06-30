660 тысяч оренбуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

В голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 661 тысячи жителей Оренбуржья. Такие данные появились на официальном портале Центральной избирательной комиссии.

Напомним, до окончания досрочного голосования остался еще один день. 1 июля — официальный день голосования. В регионе можно сделать свой выбор на 1724 избирательных участках. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

За предыдущие дни дистанционного электронного голосования явка достигла 90 процентов. В нем приняли учатие около одного миллиона человек. По итогам 5 дней, средняя явка по стране превысила отметку в 37 процентов — это порядка 40 млн человек. Впервые в истории России выбор можно сделать на протяжении недели.