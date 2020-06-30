Над Черным морем замечен еще один американский самолет-шпион

Разведывательный самолет P-8A Poseidon флота США замечен рядом с российскими границами: около 2 часов он кружил вдоль юго-западного побережья Крыма. Однако ближе 80 километров к российскому воздушному пространству не подлетал, сообщает агентство "Интерфакс".

Также самолеты-шпионы были замечены над Балтикой. Британские RC-135W и Sentinel появились около Калининградской области. В том же регионе зафиксирован полет разведывательного самолет Guardrail.

Напомним, 29 июня над Черным морем российская ПВО обнаружила американские самолеты RC-135 и P-8A Poseidon. В воздух были подняты дежурные истребители Су-27 ВКС РФ. Они обнаружили разведчиков и взяли на сопровождение.