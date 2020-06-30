Российская экономика может потерять 7 триллионов рублей от кибератак в 2021-м

Потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей. Такие оценки дает Сбербанк.

При этом многие компании до сих пор не готовы противостоять угрозам. По данным исследования Threat Zone 2020, у 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности бизнеса в случае крупного инцидента.

Согласно оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет и по прогнозам ВЭФ в 2030 году может достичь 90 триллионов долларов.

Важной темой грядущих форумов кибербезопасности становится подготовка к масштабному киберкризису, который может случиться в условиях ускорения цифровизации и роста активности киберпреступников.

ЦБ РФ за пять месяцев текущего года зафиксировал около 165 тысяч попыток мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму около 1,6 млрд руб. Об этом ранее сообщала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В сравнении с прошлым годом количество и объем незаконных операций уменьшился, отметила глава Банка России. В среднем, физлица теряют из-за мошеннических действий около 10 тысяч рублей. Если клиент юридическое лицо, то размер операции без согласия клиента около 152 тысяч рублей.

Около половины таких операций происходят при приобретении товаров и услуг по интернету. Еще треть – это операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. Около 10% мошеннических операций осуществляются с использованием банкоматов и POS-терминалов.

В прошлом году объем мошеннических операций составил 6,4 млрд руб., количество таких операций — 576 тыс.

Она подчеркнула, что самым популярным способом, которым пользуются кибермошенники, до сих пор остается социальная инженерия, когда люди сами предоставляют свои личные данные мошенникам, представляющимся банковскими сотрудниками. Поэтому доля возврата таких средств небольшая.