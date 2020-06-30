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Аварии и ДТП 42 минуты назад

30 июня 202015:38

Недостаток опыта подвел мотоциклистку на севере Москвы. Видео

Youtube.com/Наташа Teufel

В минувшее воскресенье, 28 июня, на Тимирязевской улице в Москве девушка-байкер "организовала" аварию с собственным участием.

 

На записи с регистратора очевидца можно наблюдать, как несколько мотоциклистов проскочили между автомобилями, начавшими движение на разрешающий сигнал светофора, и устремились через перекресток.

Путь им преградила маршрутка, водитель которой решил, что успеет повернуть налево и пересечь полосу встречного движения.

Появление препятствия вынудило байкеров резко сбросить скорость. Девушка, ехавшая последней, переусердствовала с передним тормозом, и мотоцикл сделал сальто, сбросив незадачливую наездницу.

После эффектного падения дама сумела самостоятельно подняться на ноги.

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