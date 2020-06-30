В Китае найден вирус, угрожающий человечеству новой пандемией

Биологи обнаружили ещё один вирус, угрожающий миру новой пандемией в ближайшие годы. Он легко заражает человека, и от него практически ни у кого нет иммунитета, предупреждают учёные.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале PNAS.

В 2009-2010 годах на планету обрушилась пандемия свиного гриппа, вызванного вирусом (H1N1) pdm09. Только за первый год распространения эта инфекция убила по разным данным от 150 до 580 тысяч человек.

Этот патоген, передавшийся людям от свиней, неслучайно оказался таким зловредным. Дело в том, что в организме хрюкающих созданий произошла реассортация — своеобразное скрещивание различных вирусов. Гены патогена, поражающего людей, смешались с ДНК вирусов, атакующих животных. Получился новый штамм, способный заражать людей, но при этом не знакомый человеческой иммунной системе.

Учёные усвоили преподнесённый природой урок и взялись за мониторинг вирусов гриппа, циркулирующих среди свиней. Теперь он принёс тревожные результаты.

В новой статье подводятся итоги исследования, проводимого в свиноводческих хозяйствах Китая в 2011-2018 годах. За это время эксперты взяли у свиней около 30 тысяч мазков из носа. В образцах биологи искали ДНК вирусов гриппа.

Оказалось, что с 2016 года чаще других встречается новый штамм вируса. Судя по его ДНК, он получился в результате реассортации нескольких штаммов H1N1, в том числе и натворившего бед (H1N1) pdm09. Этот новый штамм авторы назвали G4 EA H1N1.

Биологи провели эксперименты на культурах клеток трахеи (относится к дыхательным путям). Выяснилось, что новый патоген прекрасно справляется с задачей заражения человеческих клеток.

Тогда авторы провели опыты на хорьках. Эти звери по своей уязвимости к гриппу похожи на людей и поэтому часто используются в качестве модельных животных. Эксперименты показали, что G4 EA H1N1 легко передаётся между особями.

Уже в ближайшие годы может начаться пандемия гриппа нового типа, предупреждают учёные.

Затем учёные обследовали более 300 работников свиноводства. У 10% из них обнаружились антитела к новому вирусу. Другими словами, он уже передаётся от свиней к человеку. При этом патоген, похоже, предпочитает молодых людей: среди испытуемых в возрасте от 18 до 35 лет антитела имел каждый пятый.

Более того, антитела к G4 EA H1N1 нашлись и у 4% обследованных, не связанных с сельским хозяйством. Значит, он передаётся и от человека к человеку тоже.

Наконец исследователи проверили эффективность существующих вакцин против гриппа в борьбе с новым штаммом. Она оказалась очень низкой. А если так, то, вероятно, и приобретённый иммунитет к циркулирующим в обществе вирусам гриппа не поможет бороться с G4 EA H1N1.

Почему же в таком случае новый патоген ещё не вызвал пандемию? Вероятно, потому, что он ещё не успел по-настоящему адаптироваться к заражению человека и передаётся между людьми лишь изредка. Но вирусы быстро мутируют, и ситуация может измениться в любой момент.

Вполне возможно, что G4 EA H1N1 не хватает лишь одной-двух мутаций, чтобы разлететься по миру как пожар.

Учёные предупреждают, что ситуация очень тревожная. Они призывают как можно скорее начать массовый эпидемиологический контроль как работников свиноводства, так и самих свиней на наличие соответствующего штамма. Только так можно будет вовремя заметить переход нового вируса к лавинообразному распространению.

Пандемия COVID-19 уже продемонстрировала человечеству, что бывает, если запоздать с принятием карантинных мер.

Напомним, что во время пандемии (H1N1) pdm09 умирал примерно один заболевший из пяти тысяч (по крайней мере, в такой развитой в медицинском отношении стране как США). То есть тот патоген оказался гораздо милосерднее коронавируса SARS-CoV-2, убивающего примерно каждого сотого заболевшего. Однако этот факт вряд ли утешает семьи сотен тысяч людей, убитых свиным гриппом в 2009-2010 году.

Какова летальность G4 EA H1N1 при заражении человека, пока неизвестно. Но очень бы не хотелось проверять это на опыте.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о проекте по описанию потенциально опасных вирусов, циркулирующих среди диких животных. Также мы писали о влиянии года рождения на уязвимость к гриппу и развенчивали мифы об этом заболевании.