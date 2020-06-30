Церемонию закрытия кинофестиваля "Зеркало" впервые проведет дочь Сергея Бодрова Ольга

В Иванове завершается 14-й международный кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало". Церемонию закрытия будет вести, в том числе дочь Сергея Бодрова Ольга, начинающая актриса. К слову, это ее первый выход на большую сцену.

Кинофестиваль "Зеркало" впервые в своей истории проводили в онлайн-формате. Площадкой для показа конкурсных фильмов выступил кинотеатр Tvzavr. Масштабная программа проводилась с 25 по 30 июня. В этом году фестиваль организовал особые мероприятия, посвященные творчеству режиссеров Сергея Бондарчука и Тонино Гуэрры, а также актера Николая Гринько.

Церемония закрытия "Зеркала" обещает стать незабываемым арт-событием, сообщает ГТРК "Ивтелерадио", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". Запланированы видео-премьеры, большие гости, а также награждение лауреатов киносмотра. Начало церемонии в 21 час, ведущие актер Юрий Колокольников и Ольга Бодрова.

Напомним, кинофестиваль "Зеркало" с 2007 года ежегодно проходит в городе Иваново. В прошлом году президентом стал кинорежиссер Сергей Бодров. В этом году из-за пандемии по коронавирусу мероприятие переместилось в онлайн формат. В кинотеатре Tvzavr создали 5 виртуальных кинозалов — "Юрьевец", "Иваново", "Палех", "Палес" и "Шуя". Часть фильмов программы была доступна для бесплатного просмотра. На премьерные показы продавали билеты. Зал, где показывали премьеры — "Юрьевец", назван в честь города детства Андрея Тарковского.