"Пари-Сен-Жермен" объявил о продлении контракта с Курзава

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" объявила о продлении контракта с крайним защитником Левеном Курзава. 28-летний француз подписал соглашение со столичной командой, рассчитанное на четыре года – до лета 2024-го.

Курзава – воспитанник "Монако", из которого перешел в "ПСЖ" летом 2015 года за 25 миллионов евро. На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока обороны в 12 миллионов евро.

В составе парижан Левен принял участие в 123 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 21 результативную передачу. Также на его счету 13 матчей и один гол за сборную Франции.