Live
  • USD
    69.9513
  • EUR
    78.6812
  • IMOEX
    2754.74
  • RTSI
    1217.44
  • DJA
    8218.46
  • NASDAQ
    9935.24
  • BRENT
    40.97
  • ГАЗПРОМ
    194.49
  • Газпрнефть
    331.05
  • Роснефть
    361.65
  • АЛРОСА
    64.31
  • Сбербанк
    203.63

Тема:

Нефть и газ 1 час назад

30 июня 202016:35

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

EPA

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 30 июня выросла впервые до 57,807 тысячи рублей за тонну (+102 рубля), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).

При этом цены на АЗС ускорили рост на Юге из-за курортов. В Крыму и Севастополе стоимость бензина на АЗС выросла по итогам последней недели к 28 июня еще на 30 копеек, иногда превышая 50 рублей за литр. На предыдущей неделе цены росли на 1,2-1,5 рубля за литр Аи-95, а литр Аи-92 подорожал на 50 копеек.

В Центральном регионе растут в пределах 15 копеек для Аи-92 и Аи-95 в среднем. В Северо-Западном регионе бензин дорожает быстрее — уже примерно на 30 копеек. На Юге бензин дорожает еще заметней — на 50 копеек.

Предыдущие рекорды были в понедельник 29 июня — цена бензина марки Аи-95 достигла 57,705 тысячи рублей за тонну (+271 рублей), и 26 июня в пятницу - 57,434 тысячи рублей за тонну.

Максимальные цены обновляются по несколько раз за неделю с июня: начало сезона отпусков и автомобильных путешествий увеличили спрос и цены на АЗС.

При этом в России сохраняется запрет на ввоз в страну зарубежного топлива, которое дешевле российского.

Отменять запрет на импорт топлива пока не надо, считает директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Антон Рубцов:

"Эта временная мера будет отменена либо в срок, либо досрочно. Пока мы видим, что спрос не восстановился, мы догоняем производство, выходим на приемлемый уровень экономики. Краткосрочно взять и опять вернуть, наверное, это неправильно".

Цена Аи-92 после нескольких рекордов ранее в июне и мае, сегодня остается на уровне 50,452 тысячи рублей — вблизи предыдущего исторического максимума 18 июня — 50,576 тысячу рубля за тонну, но выросла с предыдущим днем на 514 рублей.

Во время карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%. Это привело к снижению производства бензинов в апреле впервые на 10%. Производство топлива восстановится, а экспорт нефтепродуктов сократится, поставки на внутренний рынок увеличатся, прогнозирует Минэнерго.

Производство бензина в июле вырастет до докризисного уровняя 3,55 миллиона тонн с 3,05 миллиона тонн в июне, по оценке министерства. В июле 2019 года в России производили 3,447 миллиона тонн бензина.

Среди причин подорожания бензина и демпфирующий механизм (вместо прямой зависимости цен на АЗС к цене нефти), и снижение обязательных объемов продажи бензина на бирже, и запрет импорта топлива в страну. Эти ограничения были введены на время карантина для поддержки нефтяных компаний.

Согласно демпфирующей схеме бюджета, когда цена нефти растет, то нефтяные компании обязаны не повышать цену топлива на АЗС в России вслед за ценами на нефть. За это нефтяники получают доплату из бюджета — за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер). Когда цена нефти снижается, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо на более высоком уровне вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей согласно данным Минфина.

Ранее по теме

Сейчас

16:57

Россия не вошла в список стран, для которых открываются границы Евросоюза

14:47

В столице начинаются отключения горячей воды

14:07

Путин и Лукашенко открыли мемориал в Тверской области

13:30

Владимир Путин выступил с телеобращением

13:12

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

12:20

ЦИК: за пять дней голосования явка превысила 45 процентов

11:54

Губернатор Подмосковья сообщил, когда откроются детсады и ЗАГСы

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия не вошла в список стран, для которых открываются границы Евросоюза

Россия не вошла в список стран, для которых открываются границы Евросоюза

40 минут назад
Путин: подвиг солдат подо Ржевом никогда не может быть замазан ложью

Путин: подвиг солдат подо Ржевом никогда не может быть замазан ложью

2 часа назад
Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

25 минут назад
Рубль ускорил падение: доллар выше 71 рубля

Рубль ускорил падение: доллар выше 71 рубля

2 часа назад

Трансляции

Открытие многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ
Все трансляции
В Китае найден вирус, угрожающий человечеству новой пандемией

В Китае найден вирус, угрожающий человечеству новой пандемией

2 часа назад
Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

3 часа назад
На пляже под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

На пляже под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

3 часа назад
В столице начинаются отключения горячей воды

В столице начинаются отключения горячей воды

2 часа назад
Учительница засудила школьника, пытавшегося продать ее как животное

Учительница засудила школьника, пытавшегося продать ее как животное

36 минут назад
На Ямале женщина пустилась в погоню за медведем ради адреналина

На Ямале женщина пустилась в погоню за медведем ради адреналина

1 час назад
Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

26 минут назад
Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

3 часа назад
ДТП с Ефремовым: младший сын погибшего признан потерпевшим

ДТП с Ефремовым: младший сын погибшего признан потерпевшим

4 часа назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

29.06.2020 10:36
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Житель Казани "зарезал" соседку, чтобы добиться приезда скорой помощи

Житель Казани "зарезал" соседку, чтобы добиться приезда скорой помощи

17 минут назад
Беспроводная и гибкая: новая перчатка переводит жесты в речь в реальном времени

Беспроводная и гибкая: новая перчатка переводит жесты в речь в реальном времени

37 минут назад
Владелец "Мазерати" отсудил у властей Набережных Челнов полмиллиона за яму на дороге

Владелец "Мазерати" отсудил у властей Набережных Челнов полмиллиона за яму на дороге

1 час назад
Взял в кредит: в Москве заметили священника-модника в вещах от Louis Vuitton

Взял в кредит: в Москве заметили священника-модника в вещах от Louis Vuitton

1 час назад
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

1 час назад
Несколько квартир выгорели в Москве из-за небрежности при обращении с газом

Несколько квартир выгорели в Москве из-за небрежности при обращении с газом

2 часа назад
Над Черным морем замечен еще один американский самолет-шпион

Над Черным морем замечен еще один американский самолет-шпион

2 часа назад
Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

2 часа назад
В Facebook разработали тонкие и легкие VR-очки

В Facebook разработали тонкие и легкие VR-очки

3 часа назад
От множественных травм скончался 40-летний актер из сериала "Интуиция"

От множественных травм скончался 40-летний актер из сериала "Интуиция"

3 часа назад
В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

3 часа назад
Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

4 часа назад
Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников

Cirque du Soleil уволит почти всех сотрудников

4 часа назад
Возобновление авиасообщения: Минтранс лишь принял к сведению предложение Турции

Возобновление авиасообщения: Минтранс лишь принял к сведению предложение Турции

4 часа назад
Очевидец вытащил людей из машины, вспыхнувшей после опрокидывания на трассе. Видео

Очевидец вытащил людей из машины, вспыхнувшей после опрокидывания на трассе. Видео

4 часа назад
Остается только маска: Андрей Воробьев рассказал о снятии ограничений в Подмосковье

Остается только маска: Андрей Воробьев рассказал о снятии ограничений в Подмосковье

4 часа назад
Военным, росгвардейцам и полицейским поднимут зарплаты с октября

Военным, росгвардейцам и полицейским поднимут зарплаты с октября

4 часа назад
Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным светом

Пригодится всем: сетчатку "после 40" восстановили красным светом

4 часа назад
Именем студентки Светланы Анурьевой назовут наградной знак для волонтеров

Именем студентки Светланы Анурьевой назовут наградной знак для волонтеров

4 часа назад
Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

5 часов назад
Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

5 часов назад
В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

В российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей

5 часов назад
ЦИК: за пять дней голосования явка превысила 45 процентов

ЦИК: за пять дней голосования явка превысила 45 процентов

5 часов назад
Американская футболистка отказалась преклонить колено перед матчем

Американская футболистка отказалась преклонить колено перед матчем

5 часов назад
Автопроизводители поддержали ЛГБТ, раскрасив свои логотипы в радужные цвета

Автопроизводители поддержали ЛГБТ, раскрасив свои логотипы в радужные цвета

5 часов назад
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину. Видео

Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину. Видео

5 часов назад
Радужная диета: врач рассказал, чем полезны овощи разных цветов

Радужная диета: врач рассказал, чем полезны овощи разных цветов

6 часов назад
Оперштаб: за неделю количество зараженных снизилось на тысячу

Оперштаб: за неделю количество зараженных снизилось на тысячу

6 часов назад
Пентагон: у нас нет доказательств сговора Москвы с талибами

Пентагон: у нас нет доказательств сговора Москвы с талибами

7 часов назад
300 тысяч долларов в день: менеджер Нурмагомедова рассказал о заработках бойца

300 тысяч долларов в день: менеджер Нурмагомедова рассказал о заработках бойца

7 часов назад
По Крымскому мосту пошли грузовые составы

По Крымскому мосту пошли грузовые составы

7 часов назад
Букмекеры ставят на "Спартак" в гостевом матче против ЦСКА

Букмекеры ставят на "Спартак" в гостевом матче против ЦСКА

8 часов назад
Роналду сравнили с бараном: футболиста высмеяли за новую прическу

Роналду сравнили с бараном: футболиста высмеяли за новую прическу

8 часов назад
Исследование выявило отношение россиян к 5G

Исследование выявило отношение россиян к 5G

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку