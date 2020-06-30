Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 30 июня выросла впервые до 57,807 тысячи рублей за тонну (+102 рубля), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).

При этом цены на АЗС ускорили рост на Юге из-за курортов. В Крыму и Севастополе стоимость бензина на АЗС выросла по итогам последней недели к 28 июня еще на 30 копеек, иногда превышая 50 рублей за литр. На предыдущей неделе цены росли на 1,2-1,5 рубля за литр Аи-95, а литр Аи-92 подорожал на 50 копеек.

В Центральном регионе растут в пределах 15 копеек для Аи-92 и Аи-95 в среднем. В Северо-Западном регионе бензин дорожает быстрее — уже примерно на 30 копеек. На Юге бензин дорожает еще заметней — на 50 копеек.

Предыдущие рекорды были в понедельник 29 июня — цена бензина марки Аи-95 достигла 57,705 тысячи рублей за тонну (+271 рублей), и 26 июня в пятницу - 57,434 тысячи рублей за тонну.

Максимальные цены обновляются по несколько раз за неделю с июня: начало сезона отпусков и автомобильных путешествий увеличили спрос и цены на АЗС.

При этом в России сохраняется запрет на ввоз в страну зарубежного топлива, которое дешевле российского.

Отменять запрет на импорт топлива пока не надо, считает директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Антон Рубцов:

"Эта временная мера будет отменена либо в срок, либо досрочно. Пока мы видим, что спрос не восстановился, мы догоняем производство, выходим на приемлемый уровень экономики. Краткосрочно взять и опять вернуть, наверное, это неправильно".

Цена Аи-92 после нескольких рекордов ранее в июне и мае, сегодня остается на уровне 50,452 тысячи рублей — вблизи предыдущего исторического максимума 18 июня — 50,576 тысячу рубля за тонну, но выросла с предыдущим днем на 514 рублей.

Во время карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%. Это привело к снижению производства бензинов в апреле впервые на 10%. Производство топлива восстановится, а экспорт нефтепродуктов сократится, поставки на внутренний рынок увеличатся, прогнозирует Минэнерго.

Производство бензина в июле вырастет до докризисного уровняя 3,55 миллиона тонн с 3,05 миллиона тонн в июне, по оценке министерства. В июле 2019 года в России производили 3,447 миллиона тонн бензина.

Среди причин подорожания бензина и демпфирующий механизм (вместо прямой зависимости цен на АЗС к цене нефти), и снижение обязательных объемов продажи бензина на бирже, и запрет импорта топлива в страну. Эти ограничения были введены на время карантина для поддержки нефтяных компаний.

Согласно демпфирующей схеме бюджета, когда цена нефти растет, то нефтяные компании обязаны не повышать цену топлива на АЗС в России вслед за ценами на нефть. За это нефтяники получают доплату из бюджета — за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер). Когда цена нефти снижается, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо на более высоком уровне вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей согласно данным Минфина.