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30 июня 202016:37

В Анапе завели дело после гибели ребенка в песке на пляже

В Анапе следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в куче песка на пляже. Мальчик из многодетной семьи, ему 8 лет. Вызванные на место ЧП медики спасти его не смогли.

Как информирует ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на канале "Россия 1", трагедия случилась рано утром на пляже под Анапой. Трое детей играли в песке, забирались в вырытую накануне яму. В момент, когда на дне ямы был один из них, песок осыпался и завалил мальчика.

На место ЧП срочно выехали спасательные службы, скорая помощь, полиция, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Спасатели извлекли мальчика из песка и оказали реанимационные действия. К сожалению, они не дали положительных результатов.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины смерти. После судмедэкспертизы будет вынесено процессуальное решение.

Текст: ГТРК "Кубань"

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