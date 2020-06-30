Александр Мостовой: "Спартак" подходит фаворитом к матчу с ЦСКА

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры "красно-белых" против столичного ЦСКА. Матч пройдет в рамках 25-го тура российской премьер-лиги.

"К этому матчу "Спартак" подходит фаворитом. Это чувство не пугает, другое дело, "красно-белые" не должны думать, что из-за передряг в ЦСКА они добьются легкой победы, – приводит слова Мостового "Чемпионат.com". – Этот матч всегда будет самым принципиальным, "армейцы" будут играть через "не могу". Игра должна быть обоюдно жесткая".

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится во вторник, 30 июня, в Москве и начнется в 20:30 по местному времени. "Армейцы" с 37 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а "красно-белые" расположились строчкой ниже, имея в активе на пять баллов меньше.