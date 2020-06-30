Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

Мощный грозовой фронт накрывает северо-западные регионы России. Приходят сообщения о сильном ливне и порывистом ветре. Специалисты говорят, что на пик шторм выходит как раз сейчас. Сколько он будет бушевать? И какие районы сильнее всего пострадают от стихии?

Ненастный фронт бушует на крайнем западе нашей страны, но в силу особенностей развития атмосферной ситуации далеко в глубь России пробиться не сможет.

Жители Смоленска уже выкладывают в соцсети кадры ненастья. Еще в полдень здесь было ясно, термометры показывали плюс 25, но сейчас погода резко испортилась: идет сильный ливень, а температура упала до 18 градусов тепла. Судя по кадрам, местами на улицах уже отмечаются подтопления, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Ливневые дожди к этой минуте также начались на западе Ленинградской и Новгородской областей, а также на Псковщине. Пока об интенсивности судить рано, но, судя по кадрам, она, очевидно, весьма существенная. Да и в целом развитие атмосферных процессов говорит о том, что слабыми дождичками запад России, увы, не отделается.

Атмосферный фронт тянется вдоль границ России практически от Скандинавии до Карпат. Облака в его зоне уже утром достигли грозовой стадии и, судя по всему, они продолжают расти. Наиболее мощный очаг облачности висит над Финским заливом. Очень медленно фронтальный раздел смещается на северо-восток, так что в течение дня он сумеет накрыть только самые западные и северо-западные регионы нашей страны.

Если говорить о цифрах, то, по прогнозам, из крупных городов сильнее всего от фронта пострадает Санкт-Петербург. В Северной столице и окрестностях дождь только-только начался, усиливается ветер. За несколько часов на берегах Невы может вылиться до 10 мм осадков, а потоки воздуха будут разгоняться до 18 метров в секунду.



Впрочем, грозовые ячейки в зоне фронта могут возникать и локально. Так что, не исключено, что где-то и дожди, и ветер будут более сильными.

Сложные погодные условия сохранятся до позднего вечера, поле чего стихия успокоится.

В среду-четверг дожди продолжат идти, но заметно ослабеют. А показания термометров из-за плотной облачности не превысят 20-22 градусов тепла. Затем до конца недели в условиях малооблачной погоды воздух будет прогреваться до 23.

Теперь несколько слов о других районах России. Надо отметить, что фронт не сможет пробиться далеко в глубь России только сегодня, 30 июня.

Дело в том, что на большей части региона сейчас удерживает власть антициклон, выступающий своего рода атмосферным щитом, не пуская облака дальше крайнего запада страны. Этот очаг высокого давления сформировался благодаря арктическому вторжению, случившемуся на Русской равнине несколько дней назад.

Из-за этого процесса сегодня ночью, например, в Московской и Пензенской областях температура опускалась до 3 градусов, а на Волге — вообще до одного градуса. Однако эта волна уже сходит на нет.

В то же время фронт из Европы несет в нашу страну тепло. Завтра он сможет пробить атмосферный блок, и практически на всей Европейской территории установится западный и юго-западный воздушные потоки.

К этому времени фронтальный раздел уже ослабеет и лишится своего штормового потенциала.

Так что для большинства районов нашей страны его вторжение ознаменуется отнюдь не тропическими ливнями и грозами (хотя и без них местами не обойдется), а в первую очередь — потеплением.

Например, в Москве сегодня ясно и плюс 23. Но уже грядущей ночью из-за влияния фронта облаков на небе станет больше, не исключены небольшие осадки. Правда, даже при этом завтра, 1 июля, воздух прогреется до плюс 25.

По мере усиления западного потока температура продолжит расти, и в пятницу-субботу мы ожидаем в столице 28-29 градусов тепла. При этом прогнозируется слабая грозовая активность.