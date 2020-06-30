Владелец "Мазерати" отсудил у властей Набережных Челнов полмиллиона за яму на дороге

Почти в 530 тысяч рублей получит владелец Maserati Quattroporte из Набережных Челнов, угодивший на дорогостоящем седане в яму на дороге. Компенсировать траты на ремонт суд обязал городской исполком.

Само ДТП произошло еще в марте 2019 года на проспекте Дружбы Народов. Восстановление седана обошлось автовладельцу в 754 тысячи рублей, которые он и планировал взыскать с МУП "Предприятие автомобильных дорог" и собственника дороги — исполкома Набережных Челнов.

Однако суд постановил, что часть вины лежит и на самом истце: экспертиза показала, что в день аварии был гололед, а выбоина хорошо просматривалась, однако водитель не только не сбросил скорость, но и не объехал ее. В результате сумма компенсации была снижена до 70%, до 527,8 тысячи рублей.