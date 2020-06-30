Бывший защитник "Зенита" Гарай покинул "Валенсию"

Аргентинский защитник Эсекьель Гарай во вторник, 30 июня, покинул испанскую "Валенсию" в связи с истечением личного контракта. Футболист попрощался с клубом и болельщиками "летучих мышей".

"Вечно благодарен, – написал Гарай в Instagram. – Спасибо за семью, я никогда не смогу забыть то, чем я жил и наслаждался здесь".

Гарай перешел в "Валенсию" из петербургского "Зенита", цвета которого защищал с июня 2014 года по август 2016-го. В составе испанской команды 33-летний защитник принял участие в 114 играх во всех турнирах и забил пять мячей. Также на его счету 32 матча за сборную Аргентины.

Напомним, в понедельник стало известно, что главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес отправлен в отставку. До конца сезона тренировать команду будет бывший футболист "оранжевых" Воро Гонсалес.