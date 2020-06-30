Россия не вошла в список стран, для которых открываются границы Евросоюза

Опубликован список стран, для которых с 1 июля будут открыты границы с Евросоюзом. Россия не числится в перечне.

В список попали следующие государства: Марокко, Руанда, Австралия, Грузия, Канада, Алжир, Новая Зеландия, Сербия, Уругвай, Тунис, Черногория, Таиланд, Япония, Южная Корея. Также в ЕС смогут въехать путешественники из Ватикана, Монако, Андорры и Сан-Марино.

В официальном коммюнике Совета ЕС отмечается, что окончательное решение по открытию границ остается за каждой отдельной страной. Они не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих государств, которые не включены в список, до того, как это будет принято скоординированным образом на уровне Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

Ограничения на поездки могут быть сняты полностью или частично в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации.