Молдавские силовики обнаружили подпольный цех по сборке вертолетов

Прокуратура Молдовы отчиталась о пресечении деятельности подпольного цеха по сборке вертолетов, об этом во вторник, 30 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что в ангаре, расположенном в сельской местности в Криулянском районе, группа граждан организовала импровизированное производство винтокрылых машин, "внешне идентичных вертолету Ка-26".

В ходе следственных действий были обнаружены десять изделий, находящихся в разной степени готовности.

Правоохранители считают, что впоследствии вертолеты планировалось переправить с страны СНГ.

В прокуратуре отметили, что организатором нелегального авиастроительного предприятия может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет по статье за контрабанду воздушных судов в составе группы из двух и более лиц.