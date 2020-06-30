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30 июня 202017:38

Мантуров оценил ужесточение США экспорта в Россию

GlobalLookPress

Ужесточение властями США условий для экспорта в Россию не повлияет на российский рынок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Никак не скажется. Мы заранее видели, что коллеги формируют такие решения, поэтому наши компании имеют достаточно запасов, здесь компонентная база формируется несколько впрок, особенно с учетом всех тех вводных, которые мы получаем извне", — сказал Мантуров журналистам (цитата ТАСС).

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени США ужесточили ограничения экспорта технологий и оборудования в Россию, а Гонконг – лишили особого статуса и торговых преференций.

С 29 июня вступили в силу новые ограничения экспорта в Россию, Китай, Венесуэлу, которые США считают потенциальными врагами, следует из документа, опубликованного в федеральном реестре правительства США. Ограничения были объявлены в апреле, но вступили в силу через 60 дней с момента размещения в реестре.

Новые условия Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, контролирующего экспорт, ужесточают правила экспорта технологий, продукции двойного и военного назначения в Россию, Китай и Венесуэлу.

США расширили термин "военное использование", включив в него требование лицензирования экспорта гражданской продукции — подшипников, телекоммуникационного оборудования, полупроводников, компьютеров, оборудования и программного обеспечения для атомных реакторов, полупроводниковых приборов, измерительной аппаратуры, оборудования для производства авиадвигателей. В США обеспокоены, что эти гражданские технологии и продукция могут использоваться в военных целях

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