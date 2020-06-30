Минпромторг: продажи автомобилей восстановятся в следующем году

Продажи автомобилей в Росии могут восстановиться до докризисного уровня в следующем году. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами отметил, что в ведомстве очень надеются на восстановление продаж в 2021-м году.

Ранее Мантуров сообщал, что снижение объемов производства и продаж автомобилей в России по итогам 2020 года составит от 15% до 30%.

Согласно его расчетам, тот объем мер поддержки, который сегодня принят для отрасли в размере 25 миллиардов рублей — опережающие госзакупки, программы Минтранса, регионов по обновлению общественного транспорта, существенным образом поддержит отрасль.

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России в 2019 году по данным АЕБ снизились на 2,3%, до 1,76 миллиона автомобилей, производство легковых машин снизилось на 2,5% по данным Росстата, до 1,5 миллиона единиц, а грузовиков – на 1,1%, до 156 тысяч штук.

Тем временем, российские автодилеры отмечают дефицит новых автомобилей. Во время карантина крупные производители, которые в России собирают и производят автомобили, работу приостановили.

Кроме того, некоторые детали завозятся из-за границы и во время карантина поставки также прекратились. Все это и привело к недостаточному производству и дефициту новых автомобилей. Но в ближайшее время нехватка новых автомобилей должна быть восполнена. Спрос должна поддержать и новая программа по доступной аренде автомобилей, старт которой ожжидается во втором полугодии 2020 года.