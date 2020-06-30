Как будут работать 1 июля в Москве ЗАГСы и поликлиники

1 июля 2020 года, объявленное нерабочим днем в связи с общенациональным голосованием по поводу поправок в Конституцию РФ, в график работы московских поликлиник, центров госуслуг и других соцучреждений внесены изменения.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что взрослые поликлиники в этот день будут работать с 09:00 до 16:00, а медицинская помощь на дому будут оказываться с 08:00 до 20:00.

При этом амбулаторные КТ-центры продолжат принимать пациентов круглосуточно, а травмпункты при поликлиниках — по времени работы учреждения либо круглосуточно в зависимости от обычного графика.

1 июля прием будет вестись на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00.

Детям медицинскую помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. Травматологические отделения поликлиник откроют с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 15:00.

Дежурные аптеки будут открыты с 09:00 до 16:00.

1 июля центры госуслуг работают в обычном режиме, кроме районов Некрасовка и Старое Крюково, где расположены избирательные участки. В этот день в этих центрах будет доступна только одна услуга — можно будет получить готовый российский паспорт.

Не изменится график работы столичных ветеринарных клиник.

Большинство отделов ЗАГС и дворцов бракосочетаний 1 июля будет трудиться по ранее поданным заявлениям и предварительной записи, кроме Бабушкинского, Замоскворецкого, Новофедоровского, Ухтомского и Архивно-информационного отделов ЗАГС, а также дворца бракосочетания № 4 – они будут закрыты.

1 июля не будут работать Главархив Москвы, центры "Моя карьера", семейные центры и центры социального обслуживания.