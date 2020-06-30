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Коронавирус 34 минуты назад

30 июня 202018:47

Второй волны не будет: Онищенко рассказал об особенностях COVID-19

EPA

В России и в мире нового пандемического подъема заболеваемости коронавируса COVID-19 не будет. Так считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что за семь месяцев, начиная от первых заболеваний в Китае, не произошло резкого изменение генов коронавируса.

Их не происходит и не произойдет, подчеркнул Геннадий Онищенко. Это является, по его словам, особенностью данного вируса. Онищенко добавил, что SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) тоже не мутировали, как мутирует грипп. Поэтому, сделал вывод бывший главный санитарный врач России, осенью будет регистрироваться рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но пандемического подъема не будет, сообщает "Интерфакс".

Геннадий Онищенко добавил: в мире на сегодня зарегистрировано 10 миллионов 300 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Для воздушно-капельного механизма передачи — это ничего. В России только грипп дает подъем заболеваемости в 6-7 миллионов. Кроме того, Онищенко призвал внимательно относиться к остающимся в зоне риска людям старшей возрастной группы, поскольку у 40% больных коронавирусная инфекция проходит без симптомов. При этом они сами могут при этом представлять угрозу для пожилых людей. Поэтому не стоит пренебрегать всеми мерами профилактики.

Официальные органы должны говорить людям научно-обоснованные объективную информацию, и, даже если есть какие-то причины, то не пугать людей, призвал Онищенко.

Иное мнение у Всемирной организации здравоохранения.

"Мир сейчас находится в новой и опасной фазе, — предупредила в эфире телеканала "Россия 24" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. — Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще к нему восприимчивы".

По ее словам, мир находится в новой опасной фазе распространения пандемии коронавируса. в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса.

ВОЗ напоминает, что коронавирус стал причиной смерти свыше 499 тысяч человек в мире.

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