"Бенфика" уволила Лаже. Клуб может возглавить Почеттино

Руководство лиссабонской "Бенфики" приняло решение расстаться с главным тренером клуба Бруну Лаже, который руководил основной командой с января 2019 года.

Под руководством 44-летнего португальца "орлы" сыграли 74 матча во всех турнирах (49 побед, 12 ничьих и 13 поражений), а также выиграли золотые медали чемпионата страны и Суперкубок Португалии.

Negociação de um princípio de acordo com o treinador Bruno Lage para a cessação do contrato de trabalho. — SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2020

Причина увольнения – поражение команды от "Маритиму" (0:2), из-за которого отрыв от лидера чемпионата "Порту" увеличился до шести очков за пять туров до конца соревнования.

По мнению португальской прессы, руководство "Бенфики" ведет переговоры с экс-наставником лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который покинул английскую команду в ноябре 2019 года. Его место в стане "шпор" занял Жозе Моуринью.