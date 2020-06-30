"Мощь Яна впечатляет". UFC показал новый промо-ролик к турниру UFC 251

Пресс-служба UFC опубликовала второй промо-ролик к предстоящему турниру, в рамках которого состоятся три титульных поединка, включая бой россиянина Петра Яна с бразильцем Жозе Альдо.

Турнир UFC 251 пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В главном бою встретятся Камару Усман и Гилберт Бернс, в соглавном – Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Также в рамках шоу проведут бой-реванш Джессика Андраде и Роуз Намаюнас.

Ян и Альдо подерутся за чемпионский пояс в легчайшем весе, который ранее принадлежал Генри Сехудо, однако 33-летний американец освободил титул, завершив карьеру.

Напомним, на счету 27-летнего россиянина 14 побед и одно поражение в ММА, а в активе 33-летнего Альдо 35 боев, в 28 из которых он становился победителем.